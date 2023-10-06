Минькова: на Кубани 60% старшеклассников уходят из школы из-за страха перед ЕГЭ

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила, что в крае до 60% девятиклассников уходят из школ из-за опасений не сдать Единый госэкзамен на высокие баллы. Об этом госпожа Минькова сообщила в интервью телеканалу «Кубань24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Ребята с высокими баллами отучиваются в колледже и все равно идут поступать в вузы, а не работать по профессии. А страна и край заинтересованы в рабочих ресурсах в том числе. И мы пока не понимаем, как решить эту задачу»,— отметила вице-губернатор.

По мнению госпожи Миньковой, подход к проведению госэкзамена необходимо изменить. Опасения учеников перед итоговым испытанием в крае нарастают, из-за чего дети, которые потенциально могли бы получить высокие баллы, уходят в среднее специальное образование. Это вызвало рост среднего вступительного балла, в следствие чего отсеивается значительная часть выпускников, которым также необходимо специальное образование.

Анастасия Донскова

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