«Ко всем сложностям "Спартака" добавляются потери игроков»

В 11-м туре Российской премьер-лиги, который пройдет в эти выходные, выделяется встреча «Спартак»—ЦСКА. В турнирной таблице команды находятся рядом: «Спартак» на пятой позиции, а ЦСКА на шестой. Также у клубов равное количество очков — по 16. Встреча пройдет в воскресенье на «Открытие Арене». Шансы команд в центральном матче тура оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Противостояние «Спартак»—ЦСКА интересно всегда, какое бы место в турнирной таблице команды ни занимали, а сейчас интерес к матчу усиливает напряженная ситуация вокруг красно-белых. Команда Гильермо Абаскаля пропустила в двух матчах, если считать Кубок, семь мячей и не забила ни одного.

Конечно же, разговоры об отставке испанского наставника ходят активно. Сделать ставку на то, уволят Абаскаля или нет, нельзя, но то, что он делает, не понимают даже его коллеги по тренерскому цеху. Один из них — Дмитрий Пятибратов: «Я не понимаю, "Спартак" играет в три защитника, в два защитника? Назовите мне два матча подряд, когда он выходит в одних и тех же сочетаниях. Не бывает такого в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя все должно идти в гору».

Но, несмотря на все это, «Спартак» фаворит — не явный, но все-таки. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу красно-белых составляет 2,4. Успех ЦСКА можно взять за 3 ровно, а ничья идет за 3,75. Кстати, именно на такой исход зафиксировано самое крупное пари. Один из клиентов «Лиги Ставок» зарядил на ничью 1,75 млн руб. Если ставка зайдет, то выигрыш составит около 5 млн руб.

Любопытно, но самый популярный счет в прогнозах — 1:1. И если рискнуть и пойти на поводу у большинства, то коэффициент в «Лиге Ставок» составит 6,6. При этом эксперты констатируют, что у «Спартака» серьезные игровые проблемы. В этом не сомневается комментатор Константин Генич: «Сейчас я вижу, что "Спартак" болен, причем достаточно серьезно. И как тут лечить — медикаментозно, таблетками или операцией — не знаю. Потому что подавленно выглядит команда».

А болезнь в ближайшие дни вполне может прогрессировать. Ведь ко всем сложностям «Спартака» добавляются потери игроков. Главный бомбардир Александр Соболев дисквалифицирован, а без него команде как-то не забивается. Может быть, в дерби на первый план выйдут наконец Квинси Промес и Тео Бонгонда. Кстати, в «Лиге Ставок» есть связанные с ними спецпари. Если забьют спартаковец Промес и армеец Федор Чалов, то можно будет увеличить сумму ставки в 7,5 раз, если Бонгонда и нападающий красно-синих Антон Заболотный, то в 10 раз.

Что касается ЦСКА, то у гостей серьезных проблем с составом нет. Правда, периодически мы слышим о короткой скамейке команды Владимира Федотова. Но эта история не нова, напоминает болельщикам комментатор Роман Трушечкин: «Последние сезоны о том, что у ЦСКА маленькая обойма, слышал очень часто. Это было при Леониде Слуцком, при Викторе Гончаренко. Команда в принципе регулярно играет очень маленькой обоймой игроков, у них сейчас действительно небольшой выбор футболистов. Но мне кажется, что это такой фактор, который их, напротив, сплачивает и заставляет играть ответственно».

Что касается результативности, то, с точки зрения букмекеров, без голов этот матч обойтись не должен. Пари «обе забьют» идет в «Лиге Ставок» с достаточно скромным коэффициентом 1,6. Ставку на три или более мячей, так называемый «тотал больше 2,5», можно взять за 1,74. Кое-кто из экспертов предполагает, что в матче не обойдется без пенальти — мол, дерби, накал страстей. Взять пари на одиннадцатиметровый в «Лиге Ставок» можно с коэффициентом выше 2, а красную карточку — около 3. Но как бы ни сложилась игра, пропускать ее точно не стоит. К счастью, общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет все в прямом эфире в воскресенье в 19:00.