«Неометрия» передает ключи от квартир собственникам клубного дома «Вместе»

Федеральный девелопер «Неометрия» начал передачу ключей собственникам клубного дома «Вместе» в Ростове-на-Дону. Для покупателей квартир было организовано торжественное мероприятие с фуршетом.

«Вместе» — один из самых знаковых объектов недвижимости Ростова-на-Дону. Проект премиум-класса сочетает в себе выгодное расположение, благоустроенную территорию, использование smart-технологий, разнообразие планировок и сервис высокого уровня 24/7. В клубном доме все продумано до мелочей: от отделочных материалов и инфраструктуры до оформления пространства вокруг дома. Большое внимание уделено лобби, дизайн которого был разработан совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design.

Высокое качество проекта позволило клубному дому «Вместе» получить диплом от Единого ресурса застройщиков за «Решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки». Эксперты оценили мощение пешеходных дорожек, продуманное озеленение внутренней территории, обустройство дворовой территории со спортивной площадкой и воркаут-зоной, архитектурную подсветку фасадов, а также индивидуальный дизайн входных групп.

В январе 2023 года клубный дом «Вместе» занял первое место среди новостроек Ростовской области в общероссийском рейтинге портала ЕРЗ.РФ «ТОП жилых комплексов». Ранее проект стал призером в конкурсе «ТОП ЖК — 2022» в номинации «Лучшие входная группа и подъезд», а также был включен в «Реестр умных новостроек» с присвоением класса сертификации С. Такой класс получают новостройки с дополнительными сервисами и расширенными опциями: интеграцией с ГИС ЖКХ автоматизированного поквартирного учета, общедомовой видеодомофонией, тревожной кнопкой на панели домофона для вызова охраны, автоматизированным управлением лифтами и т. д.

«Формат клубного дома позволяет жителям большого города получить широкий набор сервисов и высокий уровень приватности. Выбор локации также был не случаен — мы хотели реализовать проект премиум-класса в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Например, в 2023 году рядом с КД "Вместе" открылась самая большая и современная школа в Ростовской области. Таким образом, премиум-решения на территории клубного дома сочетаются с близостью всех необходимых для комфортной жизни точек притяжения»,— прокомментировала генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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