Группа ЛСР приобрела компанию в Сочи для благоустройства пляжной полосы

Группа ЛСР приобрела 100% уставного капитала ООО «Лазурный берег», зарегистрированного в Сочи, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс». Изменения в сведения о юрлице были внесены 27 сентября.

Прежде «Лазурный берег» принадлежал трем гражданам РФ — Сергею Бондареву (50% уставного капитала), Сергею Ковалеву (25%) и Андрею Преснякову (25%). Как сообщили «Интерфаксу» в Группе ЛСР, сделка позволила компании получить права благоустройства пляжной полосы, расположенной вблизи санатория «Волна» и пансионата «Кристалл».

В 2021 году Группа ЛСР приобрела 92,31% акций «Кристалла» и 94,12% акций «Волны». Они расположены в Хостинском районе Сочи. Компания планирует вложить в реконструкцию объектов около 25 млрд руб., создав единый гостиничный комплекс на 700 номеров. Работы планируется завершить в 2024 году.

Лусине Баласян