В Башкирии за неделю подорожали помидоры, вермишель и яйца

С 25 сентября по 2 октября в Башкирии заметнее всего подорожали свежие помидоры — на 8,3%, до 105,03 руб. за 1 кг, сообщает Башстат. На 3,2% дороже стала вермишель (до 76,38 руб. за 1 кг), куриные яйца — на 3,1% (74,68 руб. за 1 кг).

При этом за неделю на 8,7% подешевели огурцы (до 81,19 руб. за 1 кг), на 3,4% — столовая свекла и белокочанная капуста (до 29,63 руб. за 1 кг и 26,25 руб. за 1 кг соответственно), на 3,2% — мясные консервы для детского питания (до 1,02 тыс. руб. за 1 кг).

Майя Иванова

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