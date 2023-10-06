«Горзеленхоз» Уфы выбрал подрядчика для обслуживания территорий

МБУ «Горзеленхоз» выбрало подрядчика для обслуживания территорий от моста через реку Белая до Сипайловской улицы и автодороги Уфа-Аэропорт, от моста через Белую до магазина «Дачник» в Демском районе, а также сквера в микрорайоне «Яркий», сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Мастер парк», предложившее исполнить контракт по его начальной цене — за 47,2 млн руб. Деньги выделят из городского бюджета.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен, в частности, в 2024 году поливать и промывать деревья, удобрять их, обрезать кроны, сносить больные или «потерявший декоративный вид» деревья, сажать и ухаживать за кустарниками, газонами, цветниками, подметать мусор и убирать снег на дорожках, держать в чистоте скульптуры.

ООО «Мастер парк», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2022 года в Уфе. Учредителем является Рамиль Камалов. Компания специализируется на работе по благоустройству ландшафта. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.

Венера Хисамова

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