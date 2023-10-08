Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

|Локация
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Октябрь 2022
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|За месяц
|За год
|Октябрь 2022
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|47,3
|51,2
|52,4
|2%
|11%
|84,1
|78,1
|83,9
|7%
|0%
|Санкт-Петербург
|31,4
|35,4
|35,2
|-1%
|12%
|52,9
|51
|53,5
|5%
|1%
|Екатеринбург
|22,5
|27,9
|29,6
|6%
|32%
|34,4
|33
|38
|15%
|10%
|Новосибирск
|21,3
|24,6
|26,8
|9%
|26%
|31
|30,5
|35,4
|16%
|14%
|Краснодар
|22,1
|26,2
|26,2
|0%
|19%
|37,5
|35,1
|40,6
|16%
|8%
|Нижний Новгород
|20,3
|24,7
|26
|5%
|28%
|31,7
|33,6
|35,8
|7%
|13%
|Ростов-на-Дону
|22,3
|26,8
|25,1
|-6%
|13%
|44,2
|39,7
|42,6
|7%
|–4%
|Казань
|23,2
|26,2
|25
|-5%
|8%
|29,2
|34
|39,8
|17%
|36%
|Красноярск
|20,3
|23,9
|24,7
|3%
|22%
|26,7
|28,3
|34,4
|22%
|29%
|Самара
|17,9
|24,7
|23,3
|-6%
|30%
|30,3
|26,1
|32
|23%
|6%
|Пермь
|16,4
|20,7
|21,5
|4%
|31%
|24,4
|24,8
|31
|25%
|27%
|Волгоград
|16,1
|22,7
|21
|-7%
|30%
|24,8
|26,3
|28,4
|8%
|15%
|Уфа
|17,1
|18,8
|20,8
|11%
|22%
|21,9
|22,2
|24,4
|10%
|11%
|Воронеж
|15,5
|20,5
|20,4
|0%
|32%
|26,5
|29,9
|28,4
|–5%
|7%
|Челябинск
|13,9
|21,1
|18,9
|-10%
|36%
|23,7
|23,2
|24,7
|6%
|4%
|Омск
|15,4
|18,6
|18,5
|-1%
|20%
|22,7
|19,8
|25,1
|27%
|11%
|Московская область
|30,6
|31,1
|32,1
|3%
|5%
|42,1
|42,6
|42,5
|0%
|1%
|Ленинградская область
|22,6
|22,3
|23,3
|4%
|3%
|31
|30,3
|29,1
|–4%
|–6%