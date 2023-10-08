Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

Локация Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Октябрь 2022 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 За месяц За год Октябрь 2022 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 За месяц За год Москва 47,3 51,2 52,4 2% 11% 84,1 78,1 83,9 7% 0% Санкт-Петербург 31,4 35,4 35,2 -1% 12% 52,9 51 53,5 5% 1% Екатеринбург 22,5 27,9 29,6 6% 32% 34,4 33 38 15% 10% Новосибирск 21,3 24,6 26,8 9% 26% 31 30,5 35,4 16% 14% Краснодар 22,1 26,2 26,2 0% 19% 37,5 35,1 40,6 16% 8% Нижний Новгород 20,3 24,7 26 5% 28% 31,7 33,6 35,8 7% 13% Ростов-на-Дону 22,3 26,8 25,1 -6% 13% 44,2 39,7 42,6 7% –4% Казань 23,2 26,2 25 -5% 8% 29,2 34 39,8 17% 36% Красноярск 20,3 23,9 24,7 3% 22% 26,7 28,3 34,4 22% 29% Самара 17,9 24,7 23,3 -6% 30% 30,3 26,1 32 23% 6% Пермь 16,4 20,7 21,5 4% 31% 24,4 24,8 31 25% 27% Волгоград 16,1 22,7 21 -7% 30% 24,8 26,3 28,4 8% 15% Уфа 17,1 18,8 20,8 11% 22% 21,9 22,2 24,4 10% 11% Воронеж 15,5 20,5 20,4 0% 32% 26,5 29,9 28,4 –5% 7% Челябинск 13,9 21,1 18,9 -10% 36% 23,7 23,2 24,7 6% 4% Омск 15,4 18,6 18,5 -1% 20% 22,7 19,8 25,1 27% 11% Московская область 30,6 31,1 32,1 3% 5% 42,1 42,6 42,5 0% 1% Ленинградская область 22,6 22,3 23,3 4% 3% 31 30,3 29,1 –4% –6%