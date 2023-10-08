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Коммерсантъ FM
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Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

ЛокацияОднокомнатные квартирыДвухкомнатные квартиры
Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц)Динамика (%)Средняя стоимости аренды (тыс. руб. в месяц)Динамика (%)
Октябрь 2022Сентябрь 2023Октябрь 2023За месяцЗа годОктябрь 2022Сентябрь 2023Октябрь 2023За месяцЗа год
Москва47,351,252,42%11%84,178,183,97%0%
Санкт-Петербург31,435,435,2-1%12%52,95153,55%1%
Екатеринбург22,527,929,66%32%34,4333815%10%
Новосибирск21,324,626,89%26%3130,535,416%14%
Краснодар22,126,226,20%19%37,535,140,616%8%
Нижний Новгород20,324,7265%28%31,733,635,87%13%
Ростов-на-Дону22,326,825,1-6%13%44,239,742,67%–4%
Казань23,226,225-5%8%29,23439,817%36%
Красноярск20,323,924,73%22%26,728,334,422%29%
Самара17,924,723,3-6%30%30,326,13223%6%
Пермь16,420,721,54%31%24,424,83125%27%
Волгоград16,122,721-7%30%24,826,328,48%15%
Уфа17,118,820,811%22%21,922,224,410%11%
Воронеж15,520,520,40%32%26,529,928,4–5%7%
Челябинск13,921,118,9-10%36%23,723,224,76%4%
Омск15,418,618,5-1%20%22,719,825,127%11%
Московская область30,631,132,13%5%42,142,642,50%1%
Ленинградская область22,622,323,34%3%3130,329,1–4%–6%

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