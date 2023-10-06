Мокрый снег с дождем и похолодание ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в эти выходные на погоду будут влиять активные циклоны, перемещающиеся с Северной Атлантики. В результате этого появится порывистый ветер, дождь и мокрый снег, а также станет холоднее, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, в ночь на 7 октября температура воздуха составит +5..+10°С, днем — +8..+13°С. Временами пройдут дожди. В воскресенье, 8 октября, пройдут дожди, а ветер усилится до 9-14 м/с. Температурный фон в течение суток окажется на уровне +2..+7°С.

9 октября осадки примут смешанный характер, то есть пройдут дожди, мокрый снег, снежная крупа, а на дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха в ночные часы окажется около 0°С, днем не превысит +2..+7°С.