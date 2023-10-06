Прокуратура договорилась с «Кузбассэнерго» по делу о взыскании активов «Сибэко»

Генеральная прокуратура РФ достигла соглашения с «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию, СГК), подконтрольной бизнесмену Андрею Мельниченко, по делу о взыскании акций «Сибэко». Ранее надзорный орган требовал взыскать в пользу государства 3,9 млрд акций компании.

«Стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», - говорится в сообщении СГК.

Как следует из данных на сайте Свердловского районного суда Красноярска, заявление было подано заместителем Генерального прокурора РФ 17 августа. Ответчиками по делу указаны Андрей Мельниченко, Кузбасское АО энергетики и электрификации и Хакасская сервисно-ремонтная компания. Третьим лицом в карточке дела указано АО «Сибирская энергетическая компания». Судебное разбирательство по делу было назначено на 17 октября.

Иск Генпрокуратуры подразумевал энергетические активы, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены в 2018 году у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Как отмечали в ведомстве, в сделке присутствовали признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова