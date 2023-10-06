В Республике Алтай задержали хакеров за мошенничества с личными данными

В Республике Алтай задержаны двое местных жителей по подозрению в внесении ложной информации в базу данных одного из сотовых операторов, действующего на территории региона, сообщает УФСБ по республике.

По месту жительства задержанных изъяли компьютерное оборудование, которое, считает следствие, могло использоваться в незаконных целях.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). По этой статье злоумышленника грозит до 6 лет лишения свободы.

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Александр Киселев