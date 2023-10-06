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Уволенному за драку работнику прокуратуры Башкирии не удалось восстановиться

Суды двух инстанции отказали бывшему старшему помощнику башкирского прокурора по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях Сергею Вертянову в восстановлении на работе.

Экс-сотрудник надзорного ведомства в иске заявил, что в конце прошлого года личный состав специализированной прокуратуры присутствовал в уфимском кафе «Стамбул» на мероприятии по случаю ухода в отставку прокурора отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Вечером истец и двое его коллег выехали домой — в Стерлитамак и Салават. Как позже установила служебная проверка, в автомобиле между двумя сотрудниками прокуратуры произошли разногласия «по служебным вопросам», конфликт завершился дракой.

В Стерлитамаке истец обратился в травмпункт, где у него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы, травма среднего уха. В марте 2023 господин Вертянов был уволен за нарушение присяги прокурора, положений кодекса этики прокурорского работника и совершение порочащих честь проступков. Истец с увольнением не согласился, просил суд обязать прокурора Башкирии Игоря Пантюшина выплатить ему 5 млн руб. за вынужденный прогул и моральный вред. Стерлитамакский городской суд истцу отказал. Верховный суд Башкирии не нашел оснований для отмены решения.

Как установила апелляция, истец не пытался урегулировать конфликт, совершал провокационные действия. В травмпункте он скрыл свое должностное положение и указал недостоверные сведения в объяснениях.

Наталья Балыкова

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