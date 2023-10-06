На приобретение водооткачивающей техники для Батайска направят 27 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области на приобретение трех вакуумных автоцистерн для водопонижения в Батайске будет выделено 27 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Техника необходима для откачки ливневых вод. Три специализированных вакуумных агрегата МВ-20 объемом не менее 20 куб. м на шасси МАЗ будут приобретены до конца текущего года. Помимо этого, администрация Батайска уже приобрела 11 насосов и запланировала купить мотопомпу.

Решение о приобретении техники было принято после того, как в мае и июне 2023 года в Батайске произошли масштабные подтопления из-за обильных дождей. Для урегулирования ситуации предпринимаются и другие меры. Так, администрация города ведет работу по переоформлению документации на участки земли с водоотводными каналами и готовится к их расчистке уже в текущем году. На эти цели потребуется около 60 млн руб. Также на днях власти объявили конкурс на разработку проекта схемы водоотведения Батайска.

Анастасия Назарова