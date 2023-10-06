Зарубежные СМИ: Что будет, если Дональд Трамп возглавит Палату представителей?

Дональд Трамп может на время возглавить Палату представителей Конгресса. Бывший президент США заявил Fox News, что согласится занять пост спикера, если выбрать нового сразу не получится. Голосование пройдет на следующей неделе. При этом Трамп успел поддержать одного из кандидатов — Джима Джордана, который выступает против поставок оружия на Украину. Но американские СМИ полагают, что эта фигура может смутить умеренных республиканцев. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Я сделаю это не потому, что хочу, а потому, что это необходимо, если они не смогут принять решение»,— так Дональд Трамп прокомментировал Fox News новости о том, что он может стать спикером Палаты представителей. После отставки Кевина Маккарти о своем желании баллотироваться заявили республиканцы Джим Джордан и Стив Скализ. Для победы нужно набрать 218 голосов, и у обоих могут быть с этим проблемы. Трамп добавил, что если не удастся достичь консенсуса, он может занять пост на один-три месяца. В любом случае ему нужно сосредоточиться на президентской гонке. В республиканских праймериз Трамп лидирует с большим отрывом. По опросам Fox News, его поддерживают 60% избирателей. А его ближайшего конкурента Рон Десантиса — в пять раз меньше.

Трамп — не конгрессмен. И хотя по закону это не мешает ему стать спикером, все предыдущие лидеры были членами Палаты представителей, отмечает The Associated Press. Хотя иногда законодатели отдают свои голоса альтернативным кандидатам в знак протеста. Так или иначе, сам Трамп прямо поддержал Джима Джордана. Бывший президент написал в своей соцсети, что он стал звездой задолго до избрания в палату, и будет отличным спикером. Ожидается, что перед голосованием Трамп посетит Конгресс, и этому визиту придают символическое значение. Бывший президент может оказаться на Капитолийском холме впервые с момента штурма 6 января 2021-го. Тогда сторонники Трампа оспаривали победу Джо Байдена. Беспорядки стали поводом для расследования, в том числе и в отношении самого экс-президента.

CNN ожидает, что если кандидат Трампа Джим Джордан займет кресло спикера, это повергнет Конгресс в хаос. Политик критикует поставки вооружений Украине, это может усилить противоречия в парламенте, и споры по поводу расходов рискуют привести к остановке работы правительства. Конкурент Джордана, Стив Скализ, напротив, Украину поддерживает. А это особенно важно для республиканцев-центристов, заключает CNN.

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