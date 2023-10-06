Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев возглавил Ассоциацию городов Поволжья

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев стал председателем Ассоциации городов Поволжья, сообщила пресс-служба мэрии. На этом посту он сменил сити-менеджера Казани Ильсура Метшина.

Как отметил на отчетно-выборном общем собрании членов АГП, прошедшем сегодня в Перми, господин Метшин попросил участников голосования «поддержать нашего молодого коллегу», отметив, что «под

его руководством Ассоциация только улучшит свою работу».

Ассоциация городов Поволжья объединяет 26 муниципальных образований ПФО. Председатель организации избирается на три года с правом переизбрания неограниченное количество раз.

Олег Вахитов

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