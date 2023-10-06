Суд взыскал 1,14 млрд рублей с экс-главы и бенефициара ЗЭМЗ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) о взыскании убытков в 1,14 млрд руб. солидарно с бывшего гендиректора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко. Сведения об этом опубликованы в картотеке дел.

Заявление о взыскании убытков с контролирующих лиц должника было принято к производству в январе этого года. Конкурсный управляющий ЗЭМЗ Владимир Добрышкин потребовал взыскать с Александра Кретова и Дмитрия Герасименко 1,14 млрд руб. убытков, полученных по итогам сделки с австрийской компанией Smart Stahl GmbH. Предприятие перечислило контрагенту 9,1 млн евро за сталеплавильный комплекс, который затем не получило.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в отношении ЗЭМЗ с мая 2021 года открыто конкурсное производство. Предприятием владеет АО «Стил трейд компани», которое принадлежит ООО «Юридическое агентство “КБ Эгида”» (Москва). По сведениям материалов банкротного дела, ЗЭМЗ входил в аффилированную группу компаний вместе с АО ВМК «Красный Октябрь» и ТД ВМК «Красный Октябрь», которую контролировал Дмитрий Герасименко через офшорную компанию Red October International S.A.

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