Старей, как Бэкхем

«Коммерсантъ Стиль» — о том, как трактовать термин «антивозрастной» в мужской аудитории и что делать для того, чтобы стареть красиво и элегантно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Бэкхем (48 лет)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images Дэвид Бэкхем (48 лет)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Начало трансляции документального фильма «Бэкхем» на стриминговой платформе Netflix снова породило волну разговоров о том, как меняются наши кумиры с возрастом, и почему многим их них удается так хорошо выглядеть. Очевидно, что возраст рано или поздно настигнет всех, однако, путь к нему бывает разный: смотрим на героя дня Дэвида Бэкхема (48 лет), актера Джареда Лето (51 год), Брэда Питта (59 лет), Фарелла Уильямса (50 лет), Джорджа Клуни (62 года), Джеффа Голдблюма (70 лет) и Энтони Хопкинса (85 лет) — все они кажутся моложе своих сверстников. Хорошая новость — так выглядеть можно, даже если к своей генетике есть вопросы. По мнению большинства антиэйдж-экспертов, то, как человек выглядит с годами, в такой же, если не большей степени, является результатом образа жизни и принципов ухода за кожей. Элегантным взрослением (назовем то так) можно управлять.

Важны несколько факторов — начинать ухаживать за собой лучше раньше: так вырабатывается привычка, когда поход к косметологу так же естественен, как игра с друзьями по выходным в футбол и не является чем-то из ряда вон выходящим. Андрей Искорнев, руководитель клиники Platinental, считает, что одним из важных слагаемых успеха является низкий вес (смотрим на знаменитостей и видим — действительно, среди тех, кто красиво встречает возраст, людей с лишними килограммами нет). Он советует поддерживать индекс массы тела в районе отметки ниже 25 и рассчитывать его по формуле «текущий вес в кг/ рост (в метрах) в квадрате». Или, если проще: рост в сантиметрах — минус 100, и от полученной цифры отнять 10%.

Одним из главных факторов риска остается ультрафиолет: любителям позагорать стоит иметь в виду, что загар после определенного возраста не только визуально старит, но и напрямую влияет на состояние кожи. Считается, что 80% возрастных проявлений, таких как мелкие морщины, пигментация и дряблость кожи прежде всего возникают у тех, кто часами сидит под солнцем. (Поэтому помним про нанесение кремов с солнцезащитным фактором).

Андрей Жуков, основатель студий персонального тренинга Pro Trener замечает, что после 40 лет в организме мужчины происходят естественные возрастные изменения, такие как саркопения, что ведет к уменьшению мышечной массы, снижается уровень половых гормонов, развивается инсулинорезистентность. «Всему этому можно успешно противостоять, если поставить организм в условия, когда ему придется сохранять мышечную массу, а значит молодость» — уверен он и советует начинать с кардиотренировок, таких как бег, езда на велосипеде или плавание; так можно укрепить сердце и улучшить циркуляцию крови. «Побочная выгода от таких тренировок, это снижение уровня плохого холестерина и инсулинорезистентности» — добавляет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джаред Лето (51 год) Фото: Lia Toby / Getty Images Энтони Хопкинс (85 лет) Фото: David Livingston / Getty Images Брэд Питт (59 лет) Фото: Marc Piasecki / WireImage Фарелл Уильямс (50 лет) Фото: Marc Piasecki / WireImage Пирс Броснан (70 лет) Фото: Robin L Marshall / WireImage Джефф Голдблюм (70 лет) Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Килиан Мерфи (47 лет) Фото: Samir Hussein / WireImage Дэниэл Крейг (55 лет) Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Тимоти Далтон (77 лет) Фото: Robin L Marshall / FilmMagic Следующая фотография 1 / 9 Джаред Лето (51 год) Фото: Lia Toby / Getty Images Энтони Хопкинс (85 лет) Фото: David Livingston / Getty Images Брэд Питт (59 лет) Фото: Marc Piasecki / WireImage Фарелл Уильямс (50 лет) Фото: Marc Piasecki / WireImage Пирс Броснан (70 лет) Фото: Robin L Marshall / WireImage Джефф Голдблюм (70 лет) Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Килиан Мерфи (47 лет) Фото: Samir Hussein / WireImage Дэниэл Крейг (55 лет) Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Тимоти Далтон (77 лет) Фото: Robin L Marshall / FilmMagic

Что касается ухода за кожей, то помимо кремов, стоит подключать и грамотные профессиональные протоколы ухода за кожей. «Курс биоревитализации пептидными препаратами после 35-40 лет проводите два раза в год, — рекомендует Андрей Искорнев. — Такие компоненты коктейлей, как PDRN, PLA не вызывают отечность лица, но при этом эффективно ремоделируют кожу. Что касается пластики, то стоит сделать выбор в пользу точечной пластической хирургии. Правило простое: решать проблемы внешности по мере их возникновения, а не все сразу. Начните с блефаропластики, когда отеки в области век и избытки кожи начинают доставлять неприятности по утрам».

Придерживайтесь богатой антиоксидантами и противовоспалительной диеты: в фаворе должна быть не острые бараньи ребрышки, а рыба, овощи — в том числе и брокколи, и цветная капуста.

Совет на все времена — высыпайтесь! Во сне идет процесс восстановления и регенерации клеток, что помогает предотвратить снижение когнитивных функций и укрепить иммунную систему. Также важен и отказ от сигарет. «Что табачный дым делает с кожей мы все знаем, поэтому комментарии тут излишни, — говорит Андрей Искорнев. — Главное — это режим, секс, вода, сон. В любой последовательности, но это должно присутствовать в вашей жизни».

Ирина Кириенко