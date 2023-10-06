Рыбинские заключенные изготовили навесы для детских площадок

Заключенные ИК-12 Рыбинска изготовили металлические навесы для детских площадок Назаровского сельского поселения Рыбинского района. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» глава поселения Махмут Медетханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСИН России по Ярославской области Фото: УФСИН России по Ярославской области

«У нас на детских площадках были установлены скамейки без навесов. Было обращение от жителей, что нужны навесы. Мы с колонией заключили соглашение, и они нам сделали навесы. Пока это единоразовое соглашение, но если дальше будут заявки и финансирование, мы будем с ними дальше работать»,— рассказал господин Медетханов.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, контракт с администрацией поселения позволил создать дополнительные рабочие места для осужденных. В УФСИН полагают, что заключение таких контрактов с учреждениями региональной уголовно-исполнительной инспекции как с единственным поставщиком сокращает время и упрощает процедуры закупки.

Алла Чижова