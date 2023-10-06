В Пензенской области туляка обвиняют в покушении на сбыт крупной партии гашиша

Прокуратура Городищенского района Пензенской области передала в суд обвинительное заключение по делу о покушении на сыт крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) жителем Тульской области, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 50-летний фигурант списался в интернете с оставшимся пока неизвестным лицом, в отношении которого завели отдельное дело о совместном распространении. Злоумышленники якобы договорились о межрегиональной перевозке крупной партии гашиша — 1,7 кг.

Курьер забрал оптовый «вес» в Московской области и 15 июня на своем автомобиле Acura MDX приехал в Пензенскую, где сделал как минимум пять «оптовых закладок».

«Непосредственно после совершения преступления на 683-ем километре ФАД М5 „Урал“ его задержали сотрудники правоохранительных органов, наркотическое средство из тайников изъято», — говорится в релизе.

Обвиняемый признался и объяснил свой мотив — необходимость быстрого заработка, чтобы избавиться от долгов. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Городищенский районный суд.

Дарья Васенина