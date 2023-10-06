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Известный мотогонщик из Ижевска Борис Агапитов скончался

Известный мотогонщик из столицы Удмуртии Борис Агапитов скончался на 93-м году жизни. О смерти спортсмена рассказал во «ВКонтакте» министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин.

Фото: vk.com, Денис Парахин

Фото: vk.com, Денис Парахин

Господин Агапитов был мастером мотоспорта, победителем международных соревнований по мотогонкам на льду, трехкратный чемпион СССР по шоссейно-кольцевым гонкам, а также ветеран трудового фронта. «Выражаю соболезнования родным и близким. Вечная память»,— написал господин Парахин.

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