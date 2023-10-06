Дмитрий Медведев в Ульяновске заявил о росте числа военнослужащих по контракту

«В целом по стране зачисление военнослужащих по контракту идет в плановом порядке, даже несколько лучше, чем предполагалось», — сказал в четверг зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Ульяновске на встрече с контрактниками и с заместителями подразделений по военно-политической работе ВДВ на полигоне Поливно 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

По словам Дмитрия Медведева, практически, каждый день количество контрактников возрастает на 1,5 тыс. человек. Зампред Совбеза отметил, что в контрактники идут люди «очень разного возраста — от 25 лет до 50 лет и выше». И все они имеют «очень крепкую мотивацию», добавил Дмитрий Медведев.

Во время визита в Ульяновск Дмитрий Медведева сопровождал полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Официально видит не анонсировался, о целях и деталях визита, а также о подробностях встречи с десантниками также ничего не сообщалось.

Андрей Васильев, Ульяновск