Гендиректор ресурсоснабжающей компании пойдет под суд за хищение 30 млн рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ресурсоснабжающей организации города Слюдянка. Его обвиняют в хищении более 30 млн руб. из бюджета, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый при получении субсидий предоставил ложные сведения о формировании тарифов на тепловую энергию. Он включил в них завышенные расходы в виде фиктивных затрат на уплату налоговых платежей и отчислений страховых взносов за работников. В 2019-2021 годах на основании подложной документации организация получила субсидию из регионального бюджета для компенсации расходов на оказанные услуги, которые якобы не покрывались за счет полученной от населения платы по тарифам.

На имущество и денежные средства гендиректора наложен арест на 52 млн руб. Ему предъявлены обвинения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание – лишение свободы на 10 лет). В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский райсуд.

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Александр Киселев