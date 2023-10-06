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Лису вновь заметили в нижегородском кремле

На территории нижегородского кремля вновь заметили лису. Снимки опубликовал фотограф Денис Макаренко на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Денис Макаренко

Фото: Денис Макаренко

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Фото: Денис Макаренко

Фото: Денис Макаренко

«В Кремле ко мне на фотосессию явилась... лиса. Выбежала со стороны кремлевской столовой. Немного попозировала и побежала по своим делам»,— написал господин Макаренко.

Это не первый случай появления лис в нижегородском кремле. Летом 2021 года там поселилось целое семейство. Одну лису заметили, когда она сидела на крыше кремлевской стены у Георгиевской башни и следила за ходом реставрации к 800-летию города.

Елена Ковалева

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