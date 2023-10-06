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Бывший игрок «Рубина» может возглавить клуб испанской Примеры

Экс-футболист «Рубина» Велько Паунович может стать новым главным тренером клуба испанской Примеры — «Альмерии». Об этом в соцсетях написал известный инсайдер Фабрицио Романо.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас господин Паунович является тренером мексиканской «Гвадалахары». В «Рубине» он играл в 2007 году, после чего перешел в «Альмерию».

Прежним тренером испанского клуба был Висенте Морено. Но его уволили в конце сентября. Испанский клуб идет на последнем месте без побед после восьми туров чемпионата.

"Ъ-Казань"

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