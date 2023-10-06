Двое мужчин госпитализировали после ДТП с нетрезвым водителем в Удмуртии

В Увинском районе на 59 км трассы, соединяющей столицу Удмуртии с поселком Ува, произошла авария с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 5 октября около 21:45 автомобиль LADA Granta, за рулем которого находился нетрезвый 33-летний мужчина, оказался в кювете. Водитель при проезде перекрестка не справился с управлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии 44-летний и 31-летний пассажиры получили травмы. Им потребовалась госпитализации.

В отношении водителя составили административные материалы по фактам ДТП и управления автомобилем в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.