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Погружение в интерьер

В галерее «Фабрика» состоялась презентация нового интерьерного приложения

Ведущим мероприятия выступил Игорь Гейдман. Гости вечера отдыхали в непринужденной атмосфере, участвовали в мастер-классе от школы творчества Нади Ковба. Слушали познавательную информацию о трендах в дизайне, выборе отделочных материалов для ремонта и о том, что бизнес должен быть как хобби, тогда он будет приносить удовольствие и хорошие достижения. Об этом гостям рассказали соучредитель галереи интерьера «Фабрика» Алена Кондратьева, директор по развитию компании «69 Tiles» Ольга Воронцова и руководитель «Мастерской ремонта» Павел Сорокин. Яркие эмоции и магическое настроение создал приглашенный «падший ангел» в лице Павла Багрова (@imbagrov). В конце мероприятия был проведен розыгрыш призов от «Мастерской ремонта», «Фабрики дизайна», «Плитонита», флористического салона «Сразу в вазу». Партнеры вечера — вода «Айсберг», ресторан Vivi, авторские десерты Валентины Поповой.

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