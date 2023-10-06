Погружение в интерьер

Ведущим мероприятия выступил Игорь Гейдман. Гости вечера отдыхали в непринужденной атмосфере, участвовали в мастер-классе от школы творчества Нади Ковба. Слушали познавательную информацию о трендах в дизайне, выборе отделочных материалов для ремонта и о том, что бизнес должен быть как хобби, тогда он будет приносить удовольствие и хорошие достижения. Об этом гостям рассказали соучредитель галереи интерьера «Фабрика» Алена Кондратьева, директор по развитию компании «69 Tiles» Ольга Воронцова и руководитель «Мастерской ремонта» Павел Сорокин. Яркие эмоции и магическое настроение создал приглашенный «падший ангел» в лице Павла Багрова (@imbagrov). В конце мероприятия был проведен розыгрыш призов от «Мастерской ремонта», «Фабрики дизайна», «Плитонита», флористического салона «Сразу в вазу». Партнеры вечера — вода «Айсберг», ресторан Vivi, авторские десерты Валентины Поповой.