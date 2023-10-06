Большое плаванье с «Коммерсантъ-Волга»

Летом в тольяттинском яхт-клубе «Дружба» состоялась парусная регата от издательского дома «Коммерсантъ-Волга». Мероприятие прошло при поддержке ПАО «Промсвязьбанк», инвестиционной компании «Цифра Брокер», салона «Автолидер», официального дилера автомобилей Haval, студии креативного маркетинга и графического дизайна Redden.



В гонках на парусных яхтах состязались шесть команд, в том числе сразу две сборные адвокатов Самарской области. Первую команду представляли вице-президент «Палаты адвокатов Самарской области» Алексей Кокин, а также управляющий партнер АБ «Арзиани, Бородин и партнеры» Алексей Бородин, управляющий партнер АБ «Струков и партнеры» Игорь Струков, руководитель юридической комании Legal IQ Елена Кудряшова, а также управляющий партнер АБ «Мирзоян, Селиванова и партнеры».

В составе второй команды за победу боролись управляющие региональных офисов GRATA International в Самаре и Санкт-Петербурге Дмитрий Самигуллин, Владимир Комаров и Алексей Горбачев, председатель АБ «Акулина и партнеры» Ирина Акулина, управляющий партнер АБ Fortis Руслан Амитов.

Многие гости мероприятия впервые испытали себя в качестве яхтсменов. Однако это ничуть не отразилось на накале борьбы в регате, организованной по всем правилам парусного спорта. Волноваться о комфорте и безопасности членам команд в этот день не приходилось: перед гонками их проинструктировал опытный шкипер.

В ходе состязания командам предстояло пройти дистанцию как можно быстрее и финишировать раньше соперников. Гонка заняла около двух часов. Впрочем, у участников соревнований была возможность не спеша насладиться происходящим и даже искупаться прямо с яхты.

Оставшихся на берегу гостей мероприятия ожидали развлекательная программа, выступление кавер-группы LiveBeat и показ пляжной одежды от салона Belle Sofie! Бодрое настроение собравшихся поддерживали безалкогольные коктейли от «Gourmet Vinoteca», напитки от брендов минеральной воды TURAN и «Айсберг» и функциональное питание от компании «Tuner». Также для всех участников встречи работала фотозона, созданная студией декора Spivak Studiо.

Не скучали и маленькие гости мероприятия. Их развлекали аниматоры, челлендж-пати от студии праздника «Домми» и целый комплекс игр от компании «Игротека».

По итогам соревнований первой в регате стала команда ПСБ Private Banking в составе Виталия Белоцкого, Ильи Хохлова, Марии Живаевой, Дмитрия и Елены Беляниных. «Ходить под парусом — это целая стратегия. Нужно учитывать технику управления, погодные условия, следить за действиями соперников. Эмоции переполняли, особенно когда усиливался ветер и яхта давала крен — такой, что до воды оставались считанные сантиметры, — делится впечатлениями Илья Хохлов, начальник отдела частного капитала ПСБ. — Благодаря слаженной командной работе и попутному ветру мы смогли добиться наивысшего результата. Это был очень интересный опыт».

Почетное второе место досталось команде «Цифра Брокера», а третье — сборной команде «Коммерсантъ 2». Всех их поздравили генеральный директор АО «Коммерсантъ-Волга» Вера Власова и президент Федерации парусного спорта Евгений Козлов.

Отметим, что без призов и подарков не остался никто из участников регаты. Приятным бонусом для них стали наборы биологически активных добавок от многопрофильной компании «Биокорд», призы от спортивного клуба Amstaf, Gourmet Vinoteca и стоматологической клиники «Сентябрь».

Впечатлениями от события поделился участник сборной «Я — Адвокат 1» Алексей Бородин. «Управлять ветром ранее мне не доводилось. Наполнить парус ветром так, чтобы направить яхту в нужном направлении, оказалось непросто. Но благодаря капитану наша команда сплотилась. К последнему заезду к финишу мы шли уверенными галсами. Все было по- настоящему: и яхта, летящая по водной глади, и соревновательный азарт, и удовольствие от самого процесса. Спасибо организаторам за незабываемое событие», — говорит Алексей Бородин.

По мнению Сергея Мирзояна, участника той же сборной, состязанию не помешала даже ветреная погода, наоборот, добавив яхтсменам адреналина. «Живописное море, парусные мачты яхт и четкая работа организатора перенесли участников в атмосферу марсельского порта XVIII века. Отличный праздник», — не скупится на эмоции управляющий партнер адвокатского бюро.

Дмитрий Самигуллин, выступавший за сборную «Я — Адвокат 2», признался, что с удовольствием поучаствовал в парусной регате «Коммерсанта». «Дружеские соревнования под руководством опытного шкипера — отличное времяпрепровождение с коллегами и друзьями», — утверждает адвокат.

Подводя итоги мероприятия, Алексей Кокин отметил «приятное послевкусие после гонки». «Запомнились прекрасная организация и погода как на заказ. Наша команда стала еще сплоченнее после гонки. „Коммерсантъ“ на высоте не только на суше, но и в водной стихии!» — резюмировал участник мероприятия.