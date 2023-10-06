Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

HeadHunter: почти 40% нижегородцев всю жизнь работают без премий

В Нижегородской области 38% за свою трудовую биографию никогда не получали премии на работе. Такие данные публикует сервис по поиску работы HeadHunter на основании данных собственного исследования.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше половины (59%) респондентов региона рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают, еще 4% затруднились ответить.

В частности, 23% жителей Нижегородской области получают премии раз в месяц, 16% — раз в год в виде 13 зарплаты Еще 14% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 5% премирование происходит раз в квартал, у 1% — раз в полгода.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...