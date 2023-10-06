HeadHunter: почти 40% нижегородцев всю жизнь работают без премий

В Нижегородской области 38% за свою трудовую биографию никогда не получали премии на работе. Такие данные публикует сервис по поиску работы HeadHunter на основании данных собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше половины (59%) респондентов региона рассказали, что у них на работе премии периодически выплачивают, еще 4% затруднились ответить.

В частности, 23% жителей Нижегородской области получают премии раз в месяц, 16% — раз в год в виде 13 зарплаты Еще 14% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 5% премирование происходит раз в квартал, у 1% — раз в полгода.

Андрей Репин