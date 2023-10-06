В Самаре открыли бюст министру путей сообщения СССР Борису Бещеву. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Бюст установлен на территории Поволжского музея железнодорожной техники. Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения министра и 20-летию со дня основания ОАО «РЖД».

Борис Бещев занимал пост министра путей сообщения СССР с 1948 по 1977 годы. С 1942 по 1944 год он работал начальником железной дороги имени В.В. Куйбышева (ныне Куйбышевской железной дороги).

Андрей Сазонов