В Курултае Башкирии не поддержали легализацию интернет-торговли алкоголем

Координатор проекта «Трезвый Башкортостан», председатель комитета Курултая Башкирии по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Рустам Ишмухаметов высказался против инициативы Минфина России о возможной легализации интернет-торговли алкоголем. Депутат полагает, что это предложение должно обсуждаться с учетом мнения регионов.

При продаже алкоголя через интернет возрастают риски покупки спиртного несовершеннолетними и «паленого» алкоголя, считает Рустам Ишмухаметов. Во многих регионах действуют локальные ограничения на продажу спиртного. Например, в Башкирии законодательно запрещена продажа алкоголя в дни сабантуев, последнего звонка, новогодних каникул, в День знаний, День молодежи. Также в республике есть безалкогольная зона — село Якутово в Куюргазинском районе. «В случае торговли алкоголем через интернет автоматически возникает возможность обхода всех этих ограничений — нельзя купить в магазине, но можно заказать доставку на этот день», — написал Рустам Ишмухаметов.

Майя Иванова

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