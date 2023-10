Антиамериканский буржуазный ученый

Шестьдесят лет назад Лайнус Полинг стал дважды нобелевским лауреатом. 10 октября 1963 года ему была присуждена Нобелевская премия мира — за борьбу против гонки ядерных вооружений. Первую премию Полинг получил в 1954-м — «за изучение природы химической связи и его применение к объяснению строения сложных молекул». Получению обеих премий предшествовали мощные пропагандистские кампании. В СССР нападали на Полинга-химика, в США — на борца за мир и ядерное разоружение.

Буржуазный лжеученый Лайнус Паулинг и борец за мир Лайнус Полинг были одним и тем же человеком. На фото — Лайнус Полинг на Международном симпозиуме «Перспективы биоорганической химии и молекулярной биологии» в МГУ имени М.В. Ломоносова. 25 сентября 1978 года

Антисоветский резонанс

В 1931–1933 годах профессор химии Калифорнийского технологического института (Калтеха) Лайнус Полинг опубликовал серию статей, в которых была представлена теория резонанса в химии. В основе этой теории лежит представление о том, что все физические и химические свойства молекул должны быть описаны не одной возможной структурной формулой, а сочетанием (резонансом) всех альтернативных структур. Например, электронное строение бензола описывается резонансом из пяти канонических структур. Теория Полинга помогла соединить классическую органическую химию с новым для того времени направлением науки — квантовой физикой. Во многом похожей на теорию резонанса была теория мезомерии (электронных смещений), которую разработал английский химик Кристофер Ингольд.

В 1939 году Полинг опубликовал книгу «Природа химической связи и структуры молекул и кристаллов» (The Nature of Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals).

Книга многократно переиздавалась, стала всемирно известной и была переведена на десятки языков. Первый перевод на русский под сокращенным названием «Природа химической связи» был опубликован в СССР в 1947 году.

Книгу перевела доктор химических наук Мирра Дяткина под редакцией член-корреспондента Академии наук СССР Якова Сыркина. Фамилию автора в то время было принято писать на русском языке как Паулинг. В 1948 году в переводе Дяткиной под редакцией Сыркина вышла еще одна книга американского химика — «Теория резонанса и ее применение в органической химии» Джорджа Уэланда. А до публикации двух переводов, в 1946-м, Дяткина и Сыркин выпустили написанную в соавторстве книгу «Химическая связь и строение молекул», в которой изложили основы теории резонанса. В те же годы в советских научных журналах публиковались статьи разных авторов, посвященные теории резонанса.

А потом все резко изменилось. В марте 1949 года в журнале «Вопросы философии» была опубликована статья в классическом для того времени жанре идеологического доноса. Она называлась «Об одной махистской теории в химии и ее пропагандистах». Авторы — преподаватель химического факультета МГУ Владимир Татевский и старший научный сотрудник физического факультета МГУ Михаил Шахпаронов.

Теория резонанса рассматривалась в статье в первую очередь не с позиций науки, а с позиций марксистско-ленинской философии и советской идеологии, как пример того, что «враждебные марксистскому мировоззрению махистские теоретико-познавательные установки приводят буржуазных ученых и их последователей к лженаучным выводам при решении конкретных физических и химических проблем».

В рамках проходившей в то время идеологической кампании по борьбе с «буржуазным космополитизмом» авторами всех главных научных достижений следовало считать русских и советских ученых. Кто создал квантовую механику? Конечно же не Нильс Бор, а Михаил Ломоносов. Соответственно, и в химии следовало ориентироваться не на иностранцев Паулинга и Уэланда, а на великого русского химика Александра Бутлерова.

Сыркин и Дяткина, как утверждалось в статье, выступили «в незавидной роли пропагандистов заведомо ошибочной и порочной теории американского химика Паулинга». В предисловии к его книге они ни разу не упомянули работы русских и советских ученых. А в своей книге «Химическая связь и строение молекул» ими проводилась «линия пресмыкательства перед буржуазной наукой и культурой, замалчивания достижений советской науки, линия разоблаченных партией космополитов».

Слово «космополит» в идеологических кампаниях того времени было общепринятой заменой слова «еврей» (в интеллигентских кругах даже ходила шутка: «чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом»). Сыркин и Дяткина были евреями, следовательно — «космополитами от науки».

И еще одно обвинение — цитирование «белогвардейца Кистяковского, состоящего на службе у американских монополий» Завкафедрой Гарвардского университета, известный фотохимик, участник проекта по созданию первой атомной бомбы Джордж (Георгий) Кистяковский действительно в 1918–1920 годах воевал в рядах Белой армии.

Набор идеологических обвинений был очень серьезным. Статья дала старт новой идеологической кампании — «антирезонансной».

Научные журналы начали публиковать статьи с разоблачениями теории резонанса. Были проведены обсуждения теории на химфаке МГУ, в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР, в Научно-исследовательском физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова (НИФХИ), на секции физической химии Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева, на заседании ученого совета Института органической химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР.

Кандидат химических наук, сотрудник химфака МГУ Олег Реутов в статье «К вопросу о формализме и упрощенчестве в теории органической химии», опубликованной в «Вопросах философии» (№2, 1950), охарактеризовал результат этих обсуждений так: «теория резонанса в физическом отношении несостоятельна, в химическом отношении бесплодна, а ее философское обоснование носит явно махистский характер».

Пиковым событием кампании по борьбе с теорией резонанса стало Всесоюзное совещание «Состояние теории химического строения в органической химии», прошедшее 11–14 июня 1951 года. В нем приняли участие более 400 физиков, химиков, философов из различных НИИ и вузов страны.

Разгром теории резонанса на Всесоюзном совещании отделения химических наук АН СССР в 1951 году был не столь громким как разгром генетики на печально известной сессии ВАСХНИЛ 1948 года

Собравшиеся ученые с большим воодушевлением приняли приветственное письмо товарищу И. В. Сталину. В нем говорилось: «Руководствуясь решениями Центрального комитета ВКП(б) по идеологическим вопросам и Вашими, товарищ Сталин, указаниями, советские химики развернули борьбу против идеологических концепций буржуазной науки. Порочность так называемой теории резонанса ныне разоблачена, и остатки этой концепции будут выброшены из советской химической науки».

В главе доклада, названной «Об ошибках некоторых советских ученых», отмечалось: «…были подвергнуты заслуженной критике отдельные советские ученые, которые некритически отнеслись к реакционным течениям в западноевропейской и американской химической науке и выступили в роли пропагандистов "теории резонанса"… Это прежде всего относится к члену-корр. АН СССР Я. К. Сыркину и д-ру хим. наук М. Е. Дяткиной, на которых ложится основная вина за распространение "теории резонанса" в нашей стране. Занимаясь специально квантовой химией, Я. К. Сыркин и М. Е. Дяткина не только не вскрыли лженаучного характера и идеологической порочности "теории резонанса", но, наоборот, широко популяризировали эту концепцию, а в ряде случае, развивая ее, усугубили ошибки Паулинга и Уэланда».

Ярым критиком теории резонанса, претендентом на роль «химического Лысенко» стал профессор Академии химической защиты инженер-полковник Геннадий Челинцев. Правда, при этом он пропагандировал собственную «новую структурную теорию», которую другие химики отвергали как несостоятельную.

Главный борец с ингольдистами-паулингистами Геннадий Челинцев

Инженер-полковник Челинцев в своем выступлении на Всесоюзном совещании привел длинный список «ингольдистов-паулингистов», «наиболее активных пропагандистов, сторонников и защитников лженаучной мезомерно-резонансной теории». В него попали: академики А. Н. Несмеянов, А. Н. Теренин, Б. А. Казанский, действительный член АН УССР А. И. Киприанов; члены-корреспонденты АН СССР Я. К. Сыркин, В. Н. Кондратьев, И. Л. Кнунянц, А. И. Бродский; профессора и доктора наук М. В. Волькенштейн, М. И. Кабачник, Д. Н. Курсанов, Р. Х. Фрейндлина, М. Е. Дяткина, Д. А. Бочвар, Б. М. Беркенгейм, А. П. Терентьев, В. А. Измаильский, Б. М. Михайлов, А. Я. Якубович, А. И. Титов, Л. И. Сморгонский, М. Г. Гоникберг; доценты и кандидаты наук В. М. Татевский, М. И. Шахпаронов, Н. Д. Соколов, О. А. Реутов.

В ингольдисты-паулингисты Челинцев записал даже инициаторов антирезонансной кампании.

Писатель, официально считавшийся популяризатором науки, «невежественный борзописец» (по определению Льва Ландау), автор многочисленных статей-доносов на ученых Борис Львов попытался использовать совещание для сведения личных счетов с Михаилом Волькенштейном, охарактеризовав его как третьего по значимости проповедника лжетеории, наряду с Сыркиным и Дяткиной.

Михаил Шахпаронов в своем докладе раскритиковал зарубежных ученых, которые способствовали появлению теории резонанса,— Бора, Дирака, Эйнштейна.

Михаил Волькенштейн оправдывался, заявляя, что в своих работах он никогда не упоминал признанную вредной теорию.

Яков Сыркин стал главной жертвой антирезонансной кампании

Мирре Дяткиной и Якову Сыркину, как полагалось на таких собраниях, пришлось каяться, признавать свои ошибки. Сыркин пережил инфаркт, был уволен из МГУ и НИФХИ, лишился кафедры в Московском институте тонкой химической технологии, но благодаря заступничеству ректора Павла Зубова остался профессором этого вуза. Дяткина лишилась всех мест работы. К научной деятельности они смогли вернуться только в 1957 году.

Как пишет историк науки Александр Печенкин в статье «Антирезонансная кампания в квантовой химии», Михаил Волькенштейн был временно отстранен от преподавательской работы. У Андрея Киприанова возникли временные трудности с публикацией работ.

В архиве Университета штата Орегон хранятся документы, согласно которым Полинг узнал о том, что его теория не признана в СССР, и направил письмо в советскую Академию наук, пытаясь оспорить ее решение.

Король Швеции Густав Адольф VI (справа) поздравляет Лайнуса Полинга с присуждением Нобелевской премии по химии 1954 года

В 1954 году Нобелевский комитет удостоил Лайнуса Полинга премии по химии. Это событие и смерть Сталина годом ранее повлияли на ситуацию в советской химической науке. Учение Бутлерова продолжало считаться единственно верным, но теорию резонанса публично критиковать стали гораздо реже. В 1954-м представители АН СССР даже предложили Полингу провести заочную письменную дискуссию по его теории, но эта идея не была реализована.

11 января 1955 года в «Литературной газете» была опубликована статья академика И. Л. Кнунянца и Л. Зубкова «Школы в науке». В ней, в частности, содержался такой пассаж: «В то же время недостаточно высокий уровень иных дискуссий мешает подчас нормальным взаимоотношениям наших ученых с передовыми деятелями зарубежной науки. Вспомним дискуссию о теории резонанса в химии. Правильно указав на ошибочность этой концепции, дискуссия вместе с тем без всякого основания набросила тень на квантовые представления и квантовомеханические методы расчета, имеющие большое значение для развития современной химии. А одновременно была несправедливо поставлена под сомнение и вообще научная ценность всех исследований одного из авторов теории резонанса, крупного прогрессивного ученого проф. Л. Паулинга».

Не считайте коммунистом

С Авой Хелен Миллер Полинг познакомился в университете штата Орегон. Они поженились в 1923 году, вырастили четверых детей, и прожили в браке 58 лет — до кончины Авы Хелен в 1981 году

В Соединенных Штатах претензии к Полингу были связаны не с его научными работами, а с политическими взглядами.

Во время Второй мировой войны Лайнус Полинг и его жена Ава Хелен Полинг активно протестовали против Чрезвычайного указа №9066 от 19 февраля 1942 года, в соответствии с которым около 125 тысяч японцев и американцев японского происхождения (а также американцы итальянского и немецкого происхождения и некоторые беженцы-евреи) были отправлены в лагеря для интернированных. Полинг пытался спасти студентов-японцев, писал им рекомендательные письма для получения грантов на исследования. Чаще всего безрезультатно, но иногда удачно. Так, в работе над проектом по серологии Полингу ассистировали два выпускника Калтеха — Кэрол Икеда и Миеси Икава.

Весной 1945 года Полинг взял на работу садовником молодого японца. В ночь с 5 на 6 марта на двери гаража семьи Полинг кто-то нарисовал японский флаг и написал слова: «Американцы умирают, но мы любим япошек. Здесь работает япошка».

Реакция Полинга была такой: «похоже, это дело рук одного или нескольких сбитых с толку людей, которые верят, что американских граждан следует преследовать так же, как нацисты преследуют граждан-евреев в Германии».

Узнав из газет об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, Полинг испытал сильное потрясение. Он начал выступать с лекциями о ядерном оружии. В одной из лекций Полинг рассказал, сколько урана и плутония требуется для изготовления атомной бомбы и как дешево стоят эти материалы. После лекции к нему подошел агент ФБР, чтобы выяснить, откуда профессор получил эту информацию. Полинг ответил, что сделал расчеты сам на основе публикаций в научных журналах.

После одной из лекций об атомном оружии произошло событие, которое, по словам самого Полинга, изменило его жизнь. Ава Хелен сказала мужу: «Думаю, тебе стоит прекратить читать лекции об атомных бомбах, войне и мире. Когда ты говоришь на научные темы, ты говоришь очень продуктивно и убедительно. Видно, что ты специалист в теме, о которой говоришь. Но когда ты говоришь о природе войны и необходимости мира, ты неубедителен, потому что создаешь у аудитории впечатление, что ты не уверен в том, о чем говоришь, и опираешься на чужие авторитеты».

Полинг решил стать авторитетом в теме ядерных вооружений. Он решил половину своего времени посвящать изучению международных отношений, международного права, истории, движения за мир и других тем, связанных с вопросом о том, как можно избавить человечество от войн и добиться мира.

В последующие годы он прочел сотни лекций о ядерном оружии и борьбе за мир. В 1947 году он дал себе слово, что будет затрагивать эту тему в любой лекции — даже рассказывающей о химии или молекулярной биологии.

В Советском Союзе Лайнус Полинг не видел врага как минимум со времен Второй мировой войны. Полинг был членом созданного в 1943 году Национального совета американо-советской дружбы (National Council of American—Soviet Friendship, NCASF). В 1946-м Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США обвинила NCASF в антиамериканской пропаганде. В ноябре 1947 года NCASF был добавлен в список подрывных организаций генерального прокурора США.

5 ноября 1945 года Полинг выступил с речью на банкете в Русско-американском клубе в Лос-Анджелесе. Он заявил, что две страны должны сотрудничать ради достижения всеобщего мира.

В 1948 году он был избран вице-председателем организации «Прогрессивные граждане Америки» (Progressive Citizens of America, PCA). В рядах этой организации состояли многие известные деятели культуры, придерживавшиеся левых взглядов,— киносценарист Далтон Трамбо, писатель Дэшил Хэммет, певец Фрэнк Синатра, актриса Бетт Дэвис, певец Поль Робсон.

Членом PCA был бригадный генерал Эллиот Рузвельт, сын бывшего президента США Франклина Делано Рузвельта. В декабре 1946 года он брал интервью у Иосифа Сталина, в ходе которого обсуждались темы советско-американских отношений, борьбы за мир, контроля над ядерным оружием.

Мать Эллиота, бывшая первая леди Элеонора Рузвельт, наоборот, в своей популярной газетной колонке My Day от 15 октября 1947 года намекала, что политика PCA находится под влиянием европейских коммунистических партий.

Важную роль в деятельности PCA играл много лет сотрудничавший с советской разведкой Ли Прессман, бывший главный юрисконсульт Конгресса производственных профсоюзов.

Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности заинтересовалась PCA в 1947 году. В 1948-м организация прекратила свое существование. На президентских выборах 1948 года Полинг отдал свой голос за Генри Уоллеса, которого PCA в период своего существования поддерживала в качестве кандидата. Уоллес пошел на выборы от Прогрессивной партии, наследницы PCA. За него проголосовало всего 2,4% избирателей. Выборы выиграл действующий президент Гарри Трумэн.

13 февраля 1950 года, выступая в нью-йоркском Карнеги-холл, Лайнус Полинг подверг критике решение президента Трумэна создать водородную бомбу. Речь Полинга впоследствии вышла отдельной брошюрой «Окончательное решение».

Полинг неоднократно критиковал подписанный Трумэном в 1947 году исполнительный приказ №9835, вводящий в действие Программу проверки лояльности федеральных служащих. В сентябре 1950 года работавший в лаборатории Полинга математик, уроженец России Сидни Вайнбаум был обвинен в даче ложных показаний. Еще до войны он скрыл при поступлении на работу, что состоял в Коммунистической партии. Полинг помогал Вайнбауму собирать деньги на оплату судебных издержек.

13 ноября 1950 года Полинг в течение двух часов давал показания следственной комиссии Сената штата Калифорния по вопросам образования, объясняя, почему он против предусмотренного исполнительным приказом №9835 расследования политических убеждений американских граждан.

Вскоре политическая активность Полинга стала отражаться на его научной деятельности. В 1951 году он с трудом смог получить паспорт для поездки в Европу. Служба общественного здравоохранения США отказала ему в гранте на исследования — на основании «нелояльности».

В 1952-м Госдепартамент отказался выдать Полингу паспорт для поездок за рубеж. Основания? Подозрение в том, что он коммунист. 20 июня 1952 года Полинг нотариально заверил заявление следующего содержания: «Я не коммунист. Я никогда не был коммунистом. Я никогда не был связан с Коммунистической партией». Паспорт для поездки на международный конгресс по биохимии в Париже Полинг смог получить только с четвертой попытки — после вмешательства сенатора Уэйна Морзе и Альберта Эйнштейна.

В июле 1954 года Полингу было вновь отказано в паспорте — он не смог поехать в Индию по приглашению премьер-министра Джавахарлала Неру. Но в октябре паспорт все-таки был выдан — после того как стало известно о присуждении Лайнусу Полингу Нобелевской премии по химии. Он вместе с женой отправился в Осло — на церемонию вручения.

9 июля 1955 года на пресс-конференции в Лондоне было обнародовано подписанное 11 всемирно известными учеными антивоенное воззвание — манифест Рассела—Эйнштейна. Одна из подписей принадлежала Лайнусу Полингу. В конце манифеста содержался призыв: «Мы призываем… ученых всего мира и мировую общественность подписаться под следующей резолюцией: "В связи с тем, что в будущей мировой войне будет непременно использовано ядерное оружие и поскольку это оружие угрожает существованию рода человеческого, мы настаиваем, чтобы правительства всех стран поняли и публично заявили, что споры между государствами не могут быть разрешены в результате развязывания мировой войны. Мы требуем, чтобы они находили мирные средства разрешения всех спорных вопросов». Манифест положил начало Пагуошскому движению ученых за мир, разоружение, международную безопасность, предотвращение ядерной войны и научное сотрудничество.

Лайнус и Ава Хелен Полинг обрабатывают подписи под петицией с призывом к запрету ядерных испытаний

15 мая 1957 года Полинг написал петицию с призывом к принятию международного соглашения о запрете испытаний всех видов ядерного оружия. Под петицией поставили подписи 11 021 ученый из 49 стран мира. 15 января 1958 года Полинг передал петицию генеральному секретарю ООН Дагу Хаммаршельду.

Летом 1957 года в ходе поездки по Европе Полинг впервые побывал в Советском Союзе.

По приглашению советского биолога и биохимика академика Александра Опарина он принял участие в симпозиуме по происхождению жизни на Земле в Институте биохимии им. А. Н. Баха АН СССР. Согласно сохранившимся дневниковым записям его жены, Советский Союз чем-то напомнил Полингу восток штата Орегон, а советские люди показались похожими на жителей западных штатов США.

Вряд ли можно считать случайным совпадением, что во время пребывания Полинга в СССР в «Правде» было опубликовано заявление группы советских ученых под названием «Объединить усилия ученых в борьбе за немедленное запрещение ядерного оружия». Под заявлением стояло 98 подписей. Первым подписался президент Академии наук СССР академик Александр Несмеянов. В тексте упоминался манифест Рассела—Эйнштейна и другие заявления о «безотлагательном прекращении испытательных взрывов ядерного оружия», которые сделали «сессия Научного совета Японии, 2200 американских ученых, 256 английских ученых, 230 французских ученых, 18 немецких физиков, многие ученые Чехословакии, Индии, Швеции и других стран». «Ученым необходимы, по нашему мнению, широкие международные встречи, чтобы по-деловому обсудить тревожащие их проблемы в связи с вредностью радиации и угрозой применения атомной энергии в военных целях»,— отмечалось в заявлении.

По возвращении в Соединенные Штаты Лайнус Полинг пригласил к себе в гости в Калтех советского биохимика Василия Ореховича. Но Госдепартамент США проинформировал Полинга, что обладателям советского паспорта запрещено посещать Пасадену, где расположен кампус Калифорнийского технологического института, а также Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Полинг посылал в Госдеп гневные письма («у русских ученых может создаться фальшивое впечатление о США, что мы полицейское государство, где ученые не могут свободно разговаривать с другими учеными, так как ими управляет Государственный департамент»), просил сделать исключение. Но тщетно.

Реабилитация главного резонанщика

Лайнус Полинг демонстрирует подписи под своей петицией о запрете ядерных испытаний

В 1957 году в советской прессе появились упоминания прогрессивного американского ученого профессора Лайнуса Полинга. Как будто не автор признанной лженаучной теории резонанса Лайнус Паулинг, а какой-то другой человек.

В 1958 году Полинг был избран иностранным членом АН СССР.

В июне 1960 года Полингу вручили повестку. Он должен был явиться для дачи показаний подкомиссии Сената США по вопросам внутренней безопасности — о возможной причастности коммунистов к пропагандистской кампании против ядерных испытаний. Большая часть вопросов, заданных ему, касалась петиции о запрете ядерных испытаний, переданной в ООН. В частности, от него требовали выдать письма от людей, помогавших распространять петицию. В октябре того же года Полинга снова вызвали в подкомиссию Сената. Он повторно отказался выдать письма и не стал называть имена людей, помогавших распространять петицию.

В том же году в СССР вышла книга статей Полинга «Не бывать войне!».

В ноябре 1960 года на кампусе Дартмутского колледжа состоялась неофициальная встреча представителей советской и американской общественности. Полинг был одним из ее участников с американской стороны.

1961 год оказался для Полинга богатым на события. Советский лидер Никита Хрущев в статье «За новые победы мирового коммунистического движения», опубликованной в январе, процитировал «известного американского ученого» Полинга, рассказывая об ужасах атомной войны: «Всего в районах, по которым, вероятно, будут нанесены сильные ядерные удары, проживает около миллиарда человек. В течение 60 дней с момента ядерного удара может погибнуть 500–700 миллионов человек».

В феврале «Литературная газета», публикуя рецензию на повесть американского профессора Мордехая Рошвальда «Уровень 7» (в публикации название книги переведено как «Седьмой горизонт», в советское время книга была выпущена под названием «Седьмой уровень, или Дневник последнего жителя Земли»), привела положительное мнение Полинга о книге.

Очередная петиция Полинга, направленная в ООН в феврале (против расширения числа стран, обладающих ядерным оружием), собрала более 100 тысяч подписей в 50 странах.

В мае в Осло прошла международная конференция по предотвращению распространения ядерного оружия. В ней участвовали более 60 ученых из 15 стран мира, в том числе из СССР. Инициатором созыва конференции был Полинг.

Сентябрь 1962 года. 10-я Пагуошская конференция в Лондоне. На фото (слева направо): советский авиаконструктор Андрей Туполев, Лайнус Полинг, вице-президент Академии Наук СССР Александр Топчиев

16 октября Полинг через советское посольство в Вашингтоне направил телеграмму Никите Хрущеву, убеждая его отказаться от планов провести испытания 50-мегатонной водородной бомбы. Полинг утверждал, что в результате выпадения радиоактивных осадков после взрыва генофонду человечества будет нанесен ущерб, десятки тысяч детей, которые могли бы родиться нормальными, родятся с физическими и психическими дефектами, а радиоактивный углерод-14 в атмосфере будет наносить вред на протяжении тысяч лет. Полинг сообщал, что одновременно также отправил телеграмму президенту США Джону Фицджеральду Кеннеди, убеждая того больше не проводить ядерные испытания.

27 октября Хрущев ответил Полингу письмом на восьми страницах. В нем он сообщал, что СССР вынужденно идет на проведение испытаний (обратный перевод с английского): «Попытайтесь поставить себя в положение, в котором оказалась наша страна, столкнувшись с ростом военных приготовлений, которые на глазах у всех проводят силы НАТО, и это поможет вам лучше понять, что у советского правительства нет альтернативы».

30 октября на ядерном полигоне на Новой Земле были проведены испытания 50-мегатонной «Царь-бомбы».

В ноябре Лайнус и Ава Полинг второй раз приехали в Советский Союз. В «Правде» было опубликовано интервью с ними под заголовком «Становишься еще большим оптимистом». Кроме подтверждения своей позиции борца за разоружение и запрещение ядерного оружия Полинг в этот приезд также выступил как химик. Выступил в буквальном смысле — с лекцией по теории резонанса перед аудиторией в 1200 человек в Институте органической химии Академии наук. На следующий год лекция была опубликована в Журнале всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева.

24 апреля 1962 года президент США Джон Кеннеди объявил о возобновлении ядерных испытаний. За несколько дней до этого Полинг отправил в газету The New York Times письмо с призывом не делать этого. 28 и 29 апреля Полинг с супругой приняли участие в демонстрации протеста против этого решения, а вечером 29 апреля встретились с Джоном Кеннеди и его супругой — на приеме в Белом доме для американцев—лауреатов Нобелевской премии.

Лайнус Полинг во главе демонстрации против ядерных испытаний. Апрель 1962 года

Обещание посвящать половину своего времени борьбе против ядерного оружия Полинг не выполнял, а перевыполнял. Он участвовал в форумах антивоенной направленности, публиковал статьи и буклеты о последствиях применения ядерного оружия, читал лекции. В качестве свидетеля защиты он принял участие в процессе над антивоенными активистами из британского «Комитета 100», обвиненными в нарушении законодательства о государственной тайне.

За Полингом следили ФБР и ЦРУ. Впоследствии благодаря закону «О свободе информации» он смог собрать обширную коллекцию копий касающихся его документов спецслужб и Госдепартамента.

5 августа 1963 года в Москве был подписан, а 10 октября вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (Московский договор).

В день вступления договора в силу было объявлено о присуждении Лайнусу Полингу Нобелевской премии мира за 1962 год (в 1962-м премия не присуждалась).

Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой между правительствами СССР, Великобритании и США в присутствии Генерального секретаря ООН У Тана. Встреча в Кремле Генерального секретаря ООН У Тана и Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н.С.Хрущева

Церемония вручения Лайнусу Полингу Нобелевской премии мира за 1962 год (слева на фото председатель Норвежского нобелевского комитета Гуннар Ян)

В США реакция на эту новость была преимущественно негативной. В издании Американского химического общества Chemical&Engineering News небольшое сообщение о награде было помещено на 82-й странице. Полинг на протяжении многих лет состоял в обществе, а в 1949 году был его президентом, но после такой реакции коллег отказался от членства.

Большинство коллег Полинга по Калифорнийскому технологическому институту (он возглавлял отделение химии и химической технологии, проработав в институте 40 лет) не спешили поздравлять лауреата. Никаких праздничных мероприятий в институте проводить не стали. Только директор Калтеха Ли Дюбридж выпустил поздравление, в котором были такие слова: «Хотя многие не одобряют его методы и деятельность, он тем не менее оказал сильное влияние на мировое общественное мнение, о чем наглядно свидетельствует эта награда».

Передовая статья журнала Life по поводу присуждения премии была озаглавлена «Неожиданное оскорбление, нанесенное Норвегией».

В тексте упоминалась позиция подкомиссии Сената по вопросам внутренней безопасности — имя Полинга стоит первым в списке ученых, принимающих участие в мероприятиях, инициированных коммунистами.

В том же году Лайнус Полинг ушел в отпуск за свой счет, а потом окончательно распрощался с Калтехом. Он занимался проблемами международного разоружения в Центре изучения демократических институтов в Санта-Барбаре, стал профессором химии в Калифорнийском университете в Сан-Диего (продержался недолго из-за политических разногласий с коллегами), с 1969 по 1974 год был профессором химии Стэнфордского университета. В 1973-м он вместе с коллегами основал Институт ортомолекулярной медицины, вскоре переименованный в Институт Лайнуса Полинга. Полинг активно пропагандировал прием витамина С и других антиоксидантов в больших дозах в медицинских целях. В настоящее время Лайнуса Полинга чаще вспоминают как человека, «подсадившего мир на витамины», чем как автора теории резонанса и борца за ядерное разоружение.

Алексей Алексеев