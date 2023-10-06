Экс-председатель центра исторической памяти останется в СИЗО до 10 декабря

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следователя УФСБ по Пермскому краю о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя центра исторической памяти Александра Чернышова. Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована решением суда). 5 мая он был задержан в Шереметьево» при попытке вылететь за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Заседание суда проходила в частично закрытом режиме из-за сведений, составляющих тайну следствия. Свое ходатайство следователь обосновывала тем, что господин Чернышов пытался скрыться, повлиять на расследование дела, срок которого продлен до 10 декабря текущего года.

Защитник обвиняемого, адвокат Анастасия Шардакова предлагала суду отправить доверителя под домашний арест. Она отметила, что господин Чернышов не пытался скрыться, поскольку намеревался вылететь за 5 дней до возбуждения уголовного дела. При это его загранпаспорт сейчас фактически утерян. Кроме того, бывший председатель центра исторической памяти сотрудничает со следствием. Находиться под домашним арестом, по словам госпожи Шардаковой, Александр Чернышов может в собственной квартире, а помощь готов оказать его родной брат. Анастасия Шардакова добавила, что в СИЗО обвиняемый два раза просился на прием к врачу, но реакции администрации изолятора на его заявления не последовало.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок содержания под стражей обвиняемого на 6 месяцев 20 суток, то есть, до 10 декабря.