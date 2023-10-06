Профсоюз работников здравоохранения отсудил у Соцфонда 750 тысяч рублей

Юристы профсоюза работников здравоохранения в судебном порядке добились выплат медикам и досрочной страховой пенсии на 750 тыс. руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в профсоюзе. Первый иск на 500 тыс. руб. был подан от имени медсестры-анестезиста Института травматологии и ортопедии Университетской клиники Приволжской медакадемии, которая добивалась права досрочной страховой пенсии по старости лет. Второе разбирательство на 250 тыс. руб. инициировал эксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которому специалисты фонда неверно подсчитали специальный стаж за 15 месяцев, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ежегодно юристы профсоюза подают 30-50 исков к Соцфонду в защиту прав медиков, рассказал «Ъ-Приволжье» председатель медицинского профсоюза Василий Приказнов. В первом полугодии профсоюз отсудил в пользу медработников 2,6 млн руб., в 2022 году — 4 млн руб.

Одной из причин отказа в выплатах в профсоюзе называют отклонения от профстандарта наименования должностей работников системы здравоохранения: больницы не всегда вовремя успевают за изменениями названий профессий. Поводом для отказа может стать изменение названия самого лечебного учреждения. Кроме того, медикам не засчитывают в стаж интернатуру, ординатуру и время дополнительного обучения. Часто Соцфонд не учитывает работу в бывших советских республиках, службу в армии и региональные праздники.

В Соцфонде РФ оперативно не ответили на вопросы «Ъ-Приволжье» о причинах отказа и претензиях профсоюза.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Врачи попросили начислить».

Владимир Зубарев