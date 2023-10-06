Бюджет Ярославской области направит 720 млн на поддержку участников СВО

В Ярославской области в этом году из регионального резервного фонда выделено 720 млн руб. на поддержку семей участников СВО, выплаты контрактникам и за погибших. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Инга Архипова на внеочередном заседании облдумы.

Депутат ярославской облудумы Василий Бобков в рамках рассмотрения проекта закона о внесении изменений в бюджет региона спросил министра финансов Алексея Долгова, сколько средств в этом году заложено на мобилизационные мероприятия, включая социальные выплаты, разовые выплаты контрактникам и за погибших. Господин Долгов сообщил, что в прошлом году из резервного фонда области на эти цели направили 500 млн руб. В этом году цифра увеличилась.

«В резервном фонде 1 млрд руб., с уточнениями в бюджете добавляем еще 100 млн руб. Из них на СВО, всю поддержку, в том числе на военные комиссариаты и выплаты контрактникам, 720 млн руб. пока предусмотрено»,— сообщила заместитель министра финансов Инга Архипова на внеочередном заседании облдумы.

Алла Чижова