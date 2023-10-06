Прокуратура Уфы проверила работу общественного транспорта

Сотрудники прокуратуры Уфы, представители отдела ГИБДД УМВД по Уфе, сотрудники управления транспорта и связи городской администрации провели совместный рейд для проверки организации работы общественного транспорта. Проверены перевозчики, интервалы движения автобусов, удобство городских маршрутов, достаточность количества транспорта, говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

В рамках проверки будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых уполномоченными органами мер по организации дорожного движения при ремонте и строительстве дорог. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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