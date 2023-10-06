В Березниках задержали подростка после сообщений о готовившемся теракте в школе

После сообщений о намерениях устроить теракт в школе №30 города Березники задержан подросток, предположительно готовившийся совершить преступление. Об этом сообщает «Вкурсе.ру».

Ранее информация об угрозах появилась в telegram-канале предположительно от лица несовершеннолетнего. В ней говорилось, что вооруженное нападение планировалось на предстоящей неделе.

«Короче, я доделываю план по нападению на школу. Написал проходы и прочее, я нарушу логистику и [сотрудники полиции не доедут]. Я заминирую дорогу растяжкой. Людей я убью много, планирую закинуть бомбу с дрона на крышу школы», — было написано в Telegram-канале.