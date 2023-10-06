В индустриальном парке «Чапаевск» появится новое производство

В индустриальном парке «Чапаевск» создадут производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Инвестор собирается вложить в проект 100 млн руб. В Чапаевске планируется выпускать цитаноповышающие присадки для дизельного топлива класса Евро-5 на основе органических пероксидов с использованием отечественного сырья.

На территории Самарской области развиваются четыре индустриальных парка: две очереди «Преображенки», а также «Чапаевск» и «Новосемейкино».

Андрей Сазонов