В Магнитогорске продлили льготу на земельный налог индустриальным паркам

Собрание депутатов Магнитогорска продлило освобождение от уплаты земельного налога управляющим компаниям индустриальных парков до 2029 года. Срок действия льготы истекал в 2024 году, отмечают в министерстве промышленности Челябинской области.

Мерой поддержки сможет продолжить пользоваться «ММК Индустриальный парк». Сегодня на его территории ведут деятельность 42 предприятия, 19 из которых — промышленные. Резидентами индустриального парка создано более 1 тыс. рабочих мест. На сегодня уровень заполняемости площадки составляет 86%.

«В ближайшем будущем планируется открыть два новых производства — крановый завод и завод стальных валков. Льгота по налогу на землю позволяет нам формировать лояльную налоговую ставку и привлекать резидентов»,— комментирует директор ООО «ММК — Индустриальный парк» Владимир Дремов.

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