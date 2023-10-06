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ОЭЗ «Алабуга» намерена создать экономическую зону в Бухаре

ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть специальную экономическую зону (СЭЗ) на территории Бухары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора татарстанской компании Артура Аюпова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, «Алабуга» возглавит управляющую компанию СЭЗ в Бухаре.

Всего в рамках первого этапа СЭЗ «Алабуга» намерена привлечь около 20 резидентов. Там будут созданы порядка 3,6 тыс. рабочих мест. Первоначально в строительство первой части СЭЗ правительство Узбекистана вложит $60 млн.

"Ъ-Казань"

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