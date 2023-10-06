ОЭЗ «Алабуга» намерена создать экономическую зону в Бухаре
ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть специальную экономическую зону (СЭЗ) на территории Бухары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора татарстанской компании Артура Аюпова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, «Алабуга» возглавит управляющую компанию СЭЗ в Бухаре.
Всего в рамках первого этапа СЭЗ «Алабуга» намерена привлечь около 20 резидентов. Там будут созданы порядка 3,6 тыс. рабочих мест. Первоначально в строительство первой части СЭЗ правительство Узбекистана вложит $60 млн.