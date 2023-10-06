ОЭЗ «Алабуга» намерена создать экономическую зону в Бухаре

ОЭЗ «Алабуга» планирует открыть специальную экономическую зону (СЭЗ) на территории Бухары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора татарстанской компании Артура Аюпова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, «Алабуга» возглавит управляющую компанию СЭЗ в Бухаре.

Всего в рамках первого этапа СЭЗ «Алабуга» намерена привлечь около 20 резидентов. Там будут созданы порядка 3,6 тыс. рабочих мест. Первоначально в строительство первой части СЭЗ правительство Узбекистана вложит $60 млн.

"Ъ-Казань"