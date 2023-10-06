Здание мельницы Киор-Оглы в Краснодаре хотят обновить к 2026 году

Здание мельницы купца Киор-Оглы на улице Чкалова планируют отреставрировать к 2026 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время идут работы по подготовке проекта реконструкции. На обновление исторического здания планируют направить 1,2 млн руб.

Мельница купца Киор-Оглы возведена в конце XIX — начале XX века и стала самым крупным мельничным зданием Екатеринодара предреволюционных лет. Объект выполнен в стиле позднего классицизма и является памятником промышленной архитектуры регионального значения.

В сентябре 2020 года стало известно о начале комплексной работы по понуждению территориального управления Росимущества, собственника здания, к проведению реконструкции, которая предотвратит разрушение постройки. Из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 млн руб. для первого этапа работ.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «К культурному наследию расчищают путь».

Анастасия Донскова

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