На следующей неделе в Казани откроется мост через Нижний Кабан на Назарбаева

В Казани примерно на следующей неделе планируют открыть движение по обновленному мосту через озеро Нижний Кабан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

По его словам, ремонтные работы уже завершены. Движение запустят, как будет получен акт ввода объекта в эксплуатацию. На данный момент уже выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

В рамках ремонтных работ было увеличено число полос с шести до восьми, а несущая нагрузка выросла с 15 тонн до 25. Кроме того, рабочие расширили пешеходные зоны и сделали велодорожку со стороны озера Нижний Кабан. Также вдоль моста провели озеленение, посеяли газон и посадили деревья, установили 60 светодиодных светильников. Расчетная скорость на мосту составит 70 км/ч.