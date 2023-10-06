В этом году в пермских несетевых магазинах на 22% упали продажи одежды

С января по сентябрь этого года в пермских несетевых магазинах одежды снизились продажи на 22% по сравнению с прошлым годом. Средние обороты магазинов одежды в Пермском крае за этот период сократились на 17%, пишет Business Class со ссылкой на ИТ-компанию «Эвотор».

За девять месяцев 2023 года средний чек в региональных несетевых магазинах одежды упал на 6% - до 1997 руб. По оценкам аналитиков «Эвотор», тенденция на уменьшение покупок одежды в несетевой офлайн-рознице наблюдается в целом по России. Это связано как с продолжающимся перетеканием покупателей в маркетплейсы, так и со снижением покупательской активности в целом, отмечают в компании.

Напомним, что в конце августа-начале сентября в пермских торговых центрах на 9% выросла посещаемость. В компании Focus Technologies отмечали, что пик посещаемости ТЦ региона пришелся на период с 28 августа по 3 сентября. Посещаемость торговых центров традиционно растет в преддверии начала нового учебного года и делового сезона.