В центре Петербурга строительные леса обрушились на спортивную площадку

Строительные леса обрушились на спортивную площадку, расположенную на Бронницкой улице, 36 в Петербурге вечером 5 октября, сообщил корреспондент телеканала «78».

На место прибыли сотрудники МЧС, Бронницкая улица была временно обесточена. По предварительной информации, никто не пострадал.

Прокуратура Адмиралтейского района сообщила, что проведет проверку подрядчика ООО «Мастер Руф», установившего строительные леса, на предмет соблюдения техники безопасности.

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