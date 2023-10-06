Заработная плата в крупных и средних компаниях Удмуртии выросла на 10,5%

В Удмуртии по итогу июля средняя зарплата, начисленная сотрудникам крупных и средних организаций, составила 55 тыс. руб. С учетом индекса потребительских цен оплата труда стала больше на 10,5% в сравнении с прошлым годом, сообщает Удмуртстат. Лидирующая позиция по уровню оплаты труда оказалась в Ижевске — 62 тыс. руб., а наименьшая сложилась в Юкаменском районе — 30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что наиболее значительно выросла зарплата в обрабатывающей промышленности. Оплата стала больше на треть и составила 69 тыс. руб. Самая высокая заработная плата наблюдалась в организациях по добыче полезных ископаемых — 111 тыс. руб., финансовой и страховой деятельности — 81 тыс. руб.

Однако ниже республиканского уровня на 17-20 тыс. руб. сложилась зарплата в сферах гостиниц и предприятий общественного питания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.