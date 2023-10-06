Отопительный сезон в Уфе начнется с 9 октября

Отопительный сезон в Уфе в связи с понижением температуры воздуха начнется с 9 октября, говорится в постановлении городской администрации. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепла, а руководителям подразделений мэрии и главам администрацией районов — проконтролировать своевременную подачу теплоносителя потребителям.

Ранее сообщалось, что централизованная подача тепла в школы, больницы и соцобъекты началась с 3 октября.

Влада Шипилова

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