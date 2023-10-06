Мужчина получил ожог лица при пожаре в доме в дереве Удмуртии

В деревне Залесный в Можгинском районе Удмуртии 5 октября около 8:50 загорелся двухквартирный одноэтажный дом. В результате происшествия мужчина 1969 года рождения получил термический ожог лица, однако от госпитализации отказался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огнь уничтожил кровлю квартиры №2 и сени на 38 кв. м, а также повредил внутреннюю отделку квартиры на 30 кв. м. Предварительной причиной происшествия называют замыкание электропроводов в сенях.