В Челябинской области количество операций по банковским картам выросло на 14%

За январь-июнь жители Челябинской области совершили по платежных картам 761 млн операций на общую сумму 1 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций увеличилось на 14%, сумма — на 13%. Об этом сообщают в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.

Большую часть от общего объема операций (77%) составили безналичные платежи: оплата товаров и услуг, переводы с карты на карту, пополнение электронных кошельков и благотворительные взносы. При этом выросло количество расчетов по банковским картам в интернете — на 8%, до 207 млн руб. Объем таких операций вырос почти на 17% и превысил 650 млрд руб.

«За полгода число выпущенных в регионе платежных карт выросло на 11% и составило порядка 9 млн штук. На каждого жителя области приходится в среднем три банковские карты»,— отмечают в региональном отделении Банка России.

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