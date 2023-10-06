Миасский депутат отсудил 1,7 млн рублей за нарушение авторских прав

В Миассе суд удовлетворил иск депутата городского собрания Сергея Гаврюшкина о взыскании компенсации в размере 1,7 млн руб. за нарушение авторских прав на фотографии и видеоролик, размещенные в социальной сети «ВКонтакте». Ответчиками выступали владелец нескольких пабликов Сергей Клесун и администратор сообществ Ксения Молодцова, говорится в материалах Миасского городского суда.

Депутат, руководитель юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» направил заявление в суд весной этого года по обстоятельствам, случившимся во время избирательной капании в городское собрание в 2020 году. Тогда в нескольких пабликах «ВКонтакте» были размещены без разрешения и указания авторства его фотографии, видеозапись и текст, посвященные мероприятию по обрезке деревьев на территории одной из школ. Принадлежащий Сергею Гаврюшкину контент был опубликован в группах «Мой Миасс – район Автозавод», «Мой Миасс – район Машгородок Динамо Строителей» и «Мой Миасс – Старый город».

Ответчики и их представили в суд не явились, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного производства. Суд пришел к выводу, что владелец сообществ Сергей Клесун и руководитель пабликов Ксения Молодцова несут ответственность за нарушение исключительных прав и прав авторства Сергея Гаврюшкина на фото, видео и текст. По решению суда, господин Клесун должен выплатить истцу компенсацию в размере 972,8 тыс. руб., второй ответчик – 791 тыс.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году Сергей Гаврюшкин отсудил более 1 млн руб. у социальной сети «ВКонтакте» за нарушение авторских прав за размещение и отказ удалить те же самые фото, видео и текст в тех же пабликах. Оспорить взыскание компания не смогла.

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