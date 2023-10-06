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Новая школа в микрорайоне «Столичный» в Ижевске получила разрешение на ввод

Школа, построенная в микрорайоне «Столичный» в Ижевске, получила разрешение на ввод, рассказал в Telegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. В настоящее время здесь полностью завершены строительные работы.

В будущей школе предстоит расставить мебель и оборудование, в том числе обустроить цифровые лаборатории, виар-классы, станки с ЧПУ, медиастудию и аэролаболаторию для занятий с БПЛА. Планируется, что дети приступят к учебе до конца 2023 года, после получения лицензии.

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