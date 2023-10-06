В Башкирии виновник аварии, в которой погиб ребенок, получил шесть лет колонии

Давлекановский районный суд вынес приговор 19-летнему Алику Георгиеву. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (пп. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). При этом подсудимый сел пьяным за руль и не имел водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В апреле текущего года Алик Георгиев за рулем ВАЗ – 21099 недалеко от села Поляковка съехал в кювет, машина наехала на столб и перевернулась. В салоне находились трое детей без детских кресел. В результате двухлетний ребенок скончался на месте аварии.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил Алика Георгиева к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Майя Иванова

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