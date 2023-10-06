Кузбасские золотодобытчики оспаривают выводы прокуратуры о загрязнении реки

Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление золотодобывающей компании ООО «Среднеманское» о признании недействительным решения природоохранной прокуратуры региона, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из заявления, прокуратурой была проведена выездная проверка соблюдения ООО «Среднеманское» требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Надзорным органом выявлен ряд нарушений, в том числе невыполнение требований компании по очистке и формированию русла и каналов реки Мина, что приводит к ее загрязнению и создает угрозу для сокращения кормовой базы рыбы. Также предприятие, по мнению прокуратуры, несвоевременно выполняет работы по очистке лесосек в границах лесных участков, на которых ведется разработка месторождений, что негативно влияет на состояние пожарной безопасности в лесах. Еще одним нарушением, по мнению правоохранителей, стала - незаконная заготовка древесины на лесных участках, предоставленных в аренду недропользователю. По итогам проверки прокуратура обязала компанию устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ООО «Среднеманское» полагает, что указанные прокуратурой нарушения отсутствуют. Также компания попросила суд принять обеспечительные меры – приостановить действие представления прокуратуры наа период судебного разбирательства. Однако суд ей в этом отказал.

«Среднеманское» зарегистрировано к Кузбассе. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит ООО «Так-добыча». Выручка компании в 2022 году – 953,4 млн руб., чистая прибыль – 79,9 млн руб.

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Оксана Павлова